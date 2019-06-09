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У Києві розпочався з'їзд партії "Слуга народу"

Новини » Вибори 2019    09.06.2019 - 12:36
У Києві розпочався з'їзд партії "Слуга народу"
Фото: президент Володимир Зеленський і члени його команди (president.gov.ua)

На з'їзді присутній президент Володимир Зеленський

Сьогодні, 9 червня, у столиці розпочався позачерговий з'їзд політичної партії "Слуга народу". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, на з'їзді партії "Слуга народу" присутній чинний президент України Володимир Зеленський та члени його команди: глава Адміністрації президента Андрій Богдан, перший помічник Сергій Шефір, глава партії Дмитро Разумков, заступники глави АП та радники президента.

Крім того, у першому ряду присутній генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко. Також на з'їзд прибули декілька сотень делегатів та гостей.

За інформацією РБК-Україна, сьогодні буде представлена перша сотня партійного списку "Слуги народу" та декілька десятків кандидатів по мажоритарним округам. Всіх інших кандидатів від політичної сили оголосять завтра.

Перше слово для вступу взяв президент Володимир Зеленський.

"Це точно мій виступ? Не Петра Олексійовича?", - пожартував президент, вказуючи на лист з текстом своєї промови.

У своєму виступі Зеленський пообіцяв "відправити систему в нокаут", пообіцяв, що депутати від "Слуги народу" не займатимуться кнопкодавством під загрозою втрати мандата. Також він закликав журналістів і громадськість уважно вивчити списки кандидатів від партії, щоб виявити там недостойних людей.

 

Нагадаємо, що з'їзд політичної сили "Слуга народу" планувався у суботу, 8 червня, але його було перенесено на сьогодні. За словами прес-служби, партії був потрібен ще один додатковий день, щоб завершити розгляд анкет тих, хто висловив бажання балотуватися від партії в мажоритарних округах.

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