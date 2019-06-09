В Киеве начался съезд партии "Слуга народа"

Фото: президент Владимир Зеленский и члены его команды (president.gov.ua)

На съезде присутствует президент Владимир Зеленский

Сегодня, 9 июня, в столице начался внеочередной съезд политической партии "Слуга народа". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, на съезде партии "Слуга народа" присутствует действующий президент Украины Владимир Зеленский и члены его команды: глава Администрации президента Андрей Богдан, первый помощник Сергей Шефир, глава партии Дмитрий Разумков, заместители главы АП и советники президента.

Кроме того, в первом ряду присутствует генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко. Также на съезд прибыли несколько сотен делегатов и гостей.

По информации РБК-Украина, сегодня будет представлена первая сотня партийного списка "Слуги народа" и несколько десятков кандидатов по мажоритарным округам. Всех других кандидатов от политической силы объявят завтра.

Первое слово для вступления принял президент Владимир Зеленский.

"Это точно мое выступление? Не Петра Алексеевича?", - пошутил президент, указывая на письмо с текстом своей речи.

В своем выступлении Зеленский пообещал "отправить систему в нокаут", пообещал, что депутаты от "Слуги народа" не будут заниматься кнопкодавством под угрозой потери мандата. Также он призвал журналистов и общественность внимательно изучить списки кандидатов от партии, чтобы обнаружить там недостойных людей.

Напомним, что съезд политической силы "Слуга народа" планировался в субботу, 8 июня, но был перенесен на сегодня. По словам пресс-службы, партии был нужен еще один дополнительный день, чтобы завершить рассмотрение анкет тех, кто выразил желание баллотироваться от партии в мажоритарных округах.