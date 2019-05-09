У Києві почалася акція "Безсмертний полк", присвячена Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

У марші від Арсенальної площі до меморіалу Вічної слави беруть участь близько тисячі осіб. Вони тримають в руках портрети ветеранів Другої світової війни і квіти. Присутні скандують "Спасибо деду за победу" і співають фронтові пісні.

Периметр проведення маршу охороняє поліція і бійці Національної гвардії.

Людей, які прийшли із забороненою символікою тоталітарних режимів, на акцію не пускають. Щодо них оформляють адміністративні протоколи.

Марш очолюють народні депутати Вадим Новинський, Євген Мураєв, Юрій Бойко і Нестор Шуфрич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед початком акції "Безсмертний полк" поліція затримала одну з організаторів акції, мати загиблої екс-нардепа "Партії регіонів" Олену Бережну. Жінка намагалася пройти на периметр проведення маршу із забороненою символікою.

Додамо, сьогодні, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Києві сьогодні заплановано відразу кілька акцій. Президент України Петро Порошенко взяв участь в урочистій ході в Парку слави.

Крім того, у зв'язку з пам'ятними акціями у центрі Києва, сьогодні обмежено рух усіх видів транспорту.