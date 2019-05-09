В Киеве началась акция "Бессмертный полк", посвященная Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

В марше от Арсенальной площади до мемориала Вечной славы принимают участие около тысячи человек. Они держат в руках портреты ветеранов Второй мировой войны и цветы. Собравшиеся скандируют "Спасибо деду за победу" и поют фронтовые песни.

Периметр проведения марша охраняет полиция и бойцы Национальной гвардии.

Людей, пришедших с запрещённой символикой тоталитарных режимов, на акцию не пускают. В отношении них оформляют административные протоколы.

Марш возглавляют народные депутаты Вадим Новинский, Евгений Мураев, Юрий Бойко и Нестор Шуфрич.

Напомним, ранее сообщалось, что перед началом акции "Бессмертный полк" полиция задержала одну из организаторов акции, мать погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елену Бережную. Женщина пыталась пройти на периметр проведения марша с запрещенной символикой.

Добавим, сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Киеве сегодня запланировано сразу несколько акций. Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественном шествии в Парке славы.

Кроме того, в связи с памятными акциями в центре Киева, сегодня ограничено движение всех видов транспорта.