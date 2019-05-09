У Києві сьогодні обмежено рух транспорту

Ілюстративне фото (kyiv.npu.gov.ua)

Рух усіх видів транспорту обмежено з 5 ранку

У Києві сьогодні, 9 травня, обмежено рух усіх видів транспорту у зв'язку з урочистими подіями до Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні і 75-ї річниці вигнання нацистів з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міськдержадміністрації.

Рух транспорту обмежили з 5:00 четверга, 9 травня.

"Зокрема, рух перекриють на вул. М. Грушевського (від пров. Кріпосного до вул. Арсенальній), пров. Інженерному, вул. Московській (від Кловського узвозу до пл. Арсенальній), вул. І. Мазепи (від пл. Арсенальній до вул. Лаврській), пров. Бутішів, вул. М. Омеляновича-Павленка, алеї Героїв Крут, вул. Лаврській (від вул. І. Мазепи до вул. Цитадельної)", - анонсували в КМДА.

Нагадаємо, 8 травня в Україні відзначали День пам'яті і примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. Цю пам'ятну дату український парламент встановив 9 квітня 2015 року в рамках реалізації політики декомунізації. Тоді ж було прийнято рішення відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість встановленого з радянських часів Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Як писало РБК-Україна раніше, в Національній поліції України заявили, що в масових заходах 8-9 травня планують брати участь майже 220 тисяч осіб.

Додамо також, на початку квітня президент України Петро Порошенко підписав указ "Про відзначення в 2019 році Дня пам'яті і примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні і 75-ї річниці вигнання нацистів з України".