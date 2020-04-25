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У Київській області через підпал сухостою згоріли дачні будинки

Новини » Надзвичайні події     25.04.2020 - 18:47
У Київській області через підпал сухостою згоріли дачні будинки
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

Зараз загрози розповсюдження пожежі на житловий сектор немає

У Київській області через підпал сухостою в одному з населених пунктів Обухівського району згоріли 5 будівель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними служби, сьогодні у селі Старі Безрадичі сталася пожежа трав'яного настилу та очерету на площі близько 20 гектарів. Внаслідок сильного вітру сталося розповсюдження вогню на будівлі.

Зазначається, що пожежею було знищено 3 господарчі будівлі та 2 дачних будинки. При цьому 5 житлових будинків вдалося врятувати. Зараз пожежу локалізовано, загрози поширення на житловий сектор немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чорнобильській зоні відчуження та Житомирській області продовжується ліквідація лісових пожеж. У лісах Житомирської області проводиться гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу та лісової підстилки. У Чорнобильській зоні триває ліквідація двох осередків пожежі.

Також РБК-Україна писало, що 23 квітня у Житомирській області спалахнула лісова пожежа на території Поясківського лісництва. Пожежа відразу ж набула загрозливих масштабів та поширилася на територію ще одного лісництва. До гасіння було залучено авіацію.

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Новини України пожежаКиївська область
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