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Пожежу в київському ресторані ліквідували

Новини » Надзвичайні події     17.04.2020 - 15:59
Пожежу в київському ресторані ліквідували
Фото: ліквідація пожежі на Ревуцького (facebook.com/DSNSKyiv)

Причина загоряння встановлюється

Пожежу в ресторані на вулиці Ревуцького в Києві ліквідували рятувальники. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві.

Повідомляється, що в 13:32 в оперативно-координаційний центр ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вулиці Ревуцького, 4 у Дарницькому районі столиці.

"По прибуттю на місце пожежі найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить одноповерхова окремо стояча будівля кафе. Під час події в будівлі знаходився охоронець, який і повідомив про пожежу", - йдеться в повідомленні

Так, у 14:13 пожежа була ліквідована.

На місці події було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 осіб особового складу підрозділів ГУ ДСНС України в місті Києві.

Причина загоряння встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

Фото: ліквідація пожежі на Ревуцького (facebook.com/DSNSKyiv)

Нагадаємо, через пожежі у Києві та Київській області, зокрема в Чорнобильській зоні, на вулицях столиці утворився зміг. У МОЗ повідомили, що зміг може викликати головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа і гортані.

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