У Києві на проспектах збільшили швидкість руху до 80 км/год

Фото: проспект Перемоги (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дозвіл діє з 1 квітня до 1 листопада

З 1 квітня в Києві вступило в силу рішення Київської міської ради щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада. Відповідне рішення було ухвалено в жовтні 2018 року.

Зокрема збільшено швидкість руху з 1 квітня до 1 листопада на наступних ділянках:

- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);

- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);

- вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови проведення капітального ремонту проїзної частини);

- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);

- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);

- просп. Бандери (від просп. Оболонського до Північного мосту);

- просп. Ватутіна (від Північного мосту до Керченської площі);

- вул. Набережно - Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

- Наддніпрянське шосе;

- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та від вул. Кіото до закінчення населеного пункту "Київ") (за умови проведення капітального ремонт проїзної частини);

- бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

- вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

- просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).

У той же час на зимовий період через складні погодні умови на всіх столичних дорогах буде діяти єдине обмеження у 50 км/год.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року патрульна поліція України оприлюднила список трас, на яких з 8 жовтня розпочався контроль швидкісного режиму з застосуванням радар TruCam.