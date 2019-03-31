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У Києві на виборчій дільниці вносять померлих людей у списки виборців

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 14:25
У Києві на виборчій дільниці вносять померлих людей у списки виборців
Фото: вибори президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Бюлетені на імена цих громадян ніхто не намагався отримати, заявили в ЦВК

В день виборів президента України на виборчій дільниці 800962 в центрі Києва помічені факти внесення в списки померлих людей. Про це кореспонденту РБК-Україна повідомили члени виборчої комісії.

У комісії заявили, що станом на 14:00 отримати бюлетені на імена цих громадян ніхто не намагався. Вони збираються зафіксувати неточності в реєстрі виборців та передати відповідну інформацію до ЦВК.

"Ми зафіксували вже чотири випадки, коли запрошення на вибори прийшли померлим громадянам", - уточнили в комісії.

Нагадаємо, за попередніми даними, явка на виборах станом на 11:00, найбільша активність виборців спостерігається в Запорізькій області. Зокрема, у Запорізькій області станом на 11:00 явка становить 20,74%. У Луганській області - 20,61%. На третьому місці Полтавська область, де активність виборців становить 20,55%.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук повідомляла, що на виборах 2019 можуть проголосувати більше 26,6 млн українців. За її словами, на початок голосування 31 березня фактична кількість виборців в Україні складає 26 611 979 осіб.

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