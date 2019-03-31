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В ЦВК назвали області з найбільшою явкою

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 13:56
В ЦВК назвали області з найбільшою явкою
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Найбільша явка виборців спостерігається у Запорізькій області

За попередніми даними щодо явки на виборах в Україні станом на 11:00, найбільша активність виборців спостерігається у Запорізькій області. Про це близько 13:00 повідомили в Центральній виборчій комісії.

Так, у Запорізькій області станом на 11:00 явка складає 20,74%. На другому місці Луганська область, де проголосували вже 20,61% виборців. На третьому місці Полтавська область, де активність виборців складає 20,55%.

Також 20% досягла явка у Черкаській та Чернігівській областях.

Зазначимо, що станом на 13:30 інформацію про явку на 11:00 ранку в ЦВК передали 197 округів зі 199.

Крім того, у ЦВК наголошують, що інформація з округів західних регіонів наразі не повністю передана до Центрвиборчкому.

Нагадаємо, за останніми даними Центральної виборчої комісії, явка на президентських виборах станом на 11:00 складає 16,61%. Відповідні дані були передані до Центрвиборчкому з 193 із 199 виборчих округів.

Раніше, голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомляла, що на виборах 2019 можуть проголосувати більше 26,6 млн українців.

Крім того, глава Центральної виборчої комісії Азербайджану Мазахір Панахов заявив, що задоволений організацією президентських виборів в Україні. За словами Панахова, вибори президента України добре організовані і проходять відносно спокійно.

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