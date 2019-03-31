В Киеве на избирательном участке вносят умерших людей в списки избирателей

Фото: выборы президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Бюллетени на имена этих граждан никто не пытался получить, заявили в ЦИК

В день выборов президента Украины на избирательном участке 800962 в центре Киева замечены факты внесения в списки умерших людей. Об этом корреспонденту РБК-Украина сообщили члены избирательной комиссии.

В комиссии заявили, что состоянием на 14:00 получить бюллетени на имена этих граждан никто не пытался. Они собираются зафиксировать неточности в реестре избирателей и передать соответствующую информацию в ЦИК.

"Мы зафиксировали уже четыре случая, когда приглашения на выборы пришли умершим гражданам", - уточнили в комиссии.

Напомним, по предварительным данным по явке на выборах по состоянию на 11:00, наибольшая активность избирателей наблюдается в Запорожской области. В частности, в Запорожской области по состоянию на 11:00 явка составляет 20,74%. В Луганской области - 20,61%. На третьем месте Полтавская область, где активность избирателей составляет 20,55%.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук сообщала, что на выборах 2019 могут проголосовать более 26,6 млн украинцев. По ее словам, на начало голосования 31 марта фактическое количество избирателей в Украине составляет 26 611 979 человек.