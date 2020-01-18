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У Києві горіла клініка краси

Новини » Надзвичайні події     18.01.2020 - 12:27
У Києві горіла клініка краси
Ілюстративне фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Пожежа сталася на проспекті Лобановського

У Києві 17 січня на проспекті Лобановського сталася пожежа в приміщенні клініки краси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що займання сталося 17 січня о 22:15.

"По прибуттю на місце події пожежники провели розвідку і встановили, що загоряння сталося в одному з підвальних приміщень, де зберігалася документація. О 23:27 пожежники локалізували пожежу на площі 25 кв. М., Тим самим попередивши його подальше поширення. У 00: 02 пожежа була ліквідована. На місці працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу ", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих в результаті пожежі немає. Можливою причиною пожежі стало коротке замикання. Точні причини встановить слідство.

Нагадаємо, в Україні з початку 2020 року на пожежах загинули 133 людини і 99 осіб постраждали. Зокрема, з початку 2020 року показник загиблих і постраждалих на пожежі становить вже 133 і 99 осіб відповідно. При цьому, з 2268 пожеж, більше половини випадків сталися саме в приміщеннях громадян.

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