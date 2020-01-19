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У Чехії сталася пожежа в будинку для літніх, є жертви

Новини » Надзвичайні події     19.01.2020 - 11:22
У Чехії сталася пожежа в будинку для літніх, є жертви
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Жертвами пожежі стали 8 людей

У Чехії сталася пожежа в будинку для літніх, в результаті чого загинули 8 людей, та декілька десятків постраждало. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iRozhlas.

За словами представника служби медичної допомоги Прокопа Воленіка, в результаті пожежі в будинку для літніх, яка сталася у західному місті Вейпрті вночі, 19 січня, загинули 8 людей. Ще щонайменше 30 осіб постраждало.

У рятувальній службі розповіли, що пожежу вдалося локалізувати. Зараз на місці події працює 5 екіпажів пожежників. До гасіння пожежі також було залучено німецьких рятувальників, оскільки місто межує з Німеччиною.

Зазначається, що кількість постраждалих в результаті пожежі у будинку для літніх може змінюватися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 17 січня сталася пожежа у клініці краси на проспекті Лобановського. Пожежу було ліквідовано близько 23:27 на площі 25 квадратних метрів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Як писало РБК-Україна, з початку 2020 року на пожежах в Україні загинули 133 людини та 99 осіб постраждали. З початку 2020 року показник загиблих і постраждалих на пожежі становить вже 133 і 99 осіб відповідно. При цьому, з 2268 пожеж, більш ніж половина випадків сталися саме в приміщеннях громадян.

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