У Києві та ще 4 містах кількість пасажирів контролюватимуть мобільні групи Нацполіції

У Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові та Київській області спеціальні мобільні групи Національної поліції будуть перевіряти дотримання карантинних обмежень під час пасажирських перевезень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НПУ.

За словами голови Національної поліції Ігоря Клименка, в усіх інших регіонах цю роботу проводитимуть працівники патрульної поліції. Крім того, наряди поліції також чергуватимуть біля авто- та залізничних вокзалів.

"Наголошую: наше основне завдання - роз’яснити людям необхідність чіткого дотримання запроваджених алгоритмів. Ми працюватимемо не для того, щоби покарати, а для того - щоби попередити. Однак у випадку виявлення порушень діятимемо, як того вимагає закон", - зазначив Клименко.

Нагадаємо, з 18 березня, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, на всій території України заборонені автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Також у трамваях, тролейбусах та маршрутках дозволено одночасно перевозити лише до 10 пасажирів.

Також повідомлялося, що у Київській та Чернівецькій областях, а також в Радомишлі Житомирської області ввели режим надзвичайної ситуації.

Детально про всі діючі обмеження і відповідальність за їх порушення - на РБК-Україна.