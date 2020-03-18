Правила карантину в Україні: що потрібно знати про обмеження і штрафи

За порушення карантину передбачено від 17 тис. грн штрафу до 8 років в'язниці
У зв'язку із загрозою поширення коронавірусу, 12 березня в Україні був введений карантин. Через зростання захворюваності на СOVID-19 в наступні кілька днів умови карантинного режиму посилилися. Детально про всі діючі обмеження і відповідальність за їх порушення - на РБК-Україна.
Що заборонено під час карантину
Кабінет міністрів прийняв рішення оголосити карантин на всій території країни з 12 березня до 3 квітня з метою запобігання спалаху коронавірусу.
16 березня уряд ввів ряд додаткових заходів, а Верховна рада прийняла законопроект для протидії поширенню інфекції.
В даний момент в Україні встановлено такі обмеження:
Варто відзначити, що на 18 березня в Чернівецькій, Житомирській та Київській областях діє режим надзвичайної ситуації.
Крім загальнонаціональних карантинних заходів, в даних регіонах не працює громадський транспорт, населенню не рекомендовано залишати будинки без крайньої необхідності, встановлений графік роботи для продуктових магазинів.
Обмежено транспортне сполучення
Посилений карантинний режим в Україні поширюється на всі види транспорту (за винятком особистого).
Пункти пропуску через український кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення були закриті з опівночі 17 березня. З цього ж дня "Укрзалізниця" скасувала всі міжнародні поїзди.
Жорсткі обмеження встановлені для внутрішніх перевезень:
У Києві встановлені додаткові обмеження на проїзд в міському транспорті - у пасажирів обов'язкова наявність масок.
Контроль за дотриманням правил карантину в транспорті здійснюють правоохоронні органи.
Чим загрожує порушення карантину
У прийнятому ВР законопроекті про заходи боротьби з коронавірусом передбачено посилення відповідальності за порушення карантинного режиму:
У разі, якщо порушення правил карантину було навмисним і призвело до поширення хвороби, винному загрожує кримінальна відповідальність у вигляді:
Недотримання правил карантину, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі на 5-8 років.
Нагадаємо, через коронавірус був припинений весняний призов на строкову службу в армію.
Також в зв'язку з карантином у ЗСУ ввели обмеження. Військовослужбовцям заборонили відрядження і дозволили працювати за місцем проживання.