У Києві на Дарницькому шосе сталося потрійне ДТП

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На місці працює екіпаж поліції і "швидка допомога"

У середу вранці, 15 січня, в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Точні причини ДТП аварії поки невідомі. На місці працює бригада "швидкої допомоги" і екіпаж поліції. Деталі уточнюються. Зіткнулися автомобілі Nissan Almera, Ford Fusion і Skoda Superb.

Ранкове серйозне #ДТП в Києві на Дарницькому шосе з участю трьох автомобілів - #nissan almera, #ford fusion і #skoda superb. На місці екіпаж поліції і швидка допомога. Подробиці аварії уточнюються Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 15 січня 2020 р.

Нагадаємо, раніше в Києві на вулиці Братиславській (Воскресенка) зіткнулися два автомобіля, в результаті дорожньо-транспортної пригоди є жертва. На даний момент утворився затор в обидва напрямки.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області вранці 15 січня рейсовий автобус сполученням Львів-Журавники насмерть збив пішохода. Аварія сталася близько 05:50 ранку. Водій автобуса скоїв наїзд на пішохода, жителя села Тарасівка Пустомитівського району 1987 року народження, який помер від травм на місці ДТП.

Крім цього, в Борисполі Київської області патрульний автомобіль на насмерть збив чоловіка, який переходив дорогу.

Також повідомлялося, що в Київській області на 13 кілометрі дороги Бориспіль-Золотоноша сталася аварія, в результаті якої постраждали п'ятеро людей. Зіткнулися два легкових автомобіля Subaru Forester, Mitsubishi Ніко.