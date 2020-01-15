У Львівській області рейсовий автобус насмерть збив пішохода

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пішохід від отриманих травм загинув на місці події

У Львівській області зранку 15 січня рейсовий автобус сполученням Львів-Журавники насмерть збив пішохода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що дорожньо транспортна пригода(ДТП) сталася близько 05:50.

Водій рейсового автобуса здійснив наїзд на пішохода, мешканця села Тарасівка Пустомитівського району 1987 року народження. Пішохід, від отриманих травм, загинув на місці події.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 11 січня у Львівській області в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) загинув пішохід. Близько 18:15 у селі Довге Стрийського району водій автомобіля “Рено-Трафікˮ здійснив наїзд на пішохода.

РБК-Україна писало, що у Борисполі Київської області патрульний автомобіль на смерть збив чоловіка, який переходив дорогу.

Раніше у Кривому Розі на вулиці Каткова водій авто влетіла в натовп людей на пішохідному переході і збила на смерть двох людей.