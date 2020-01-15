ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львівській області рейсовий автобус насмерть збив пішохода

Новини » Надзвичайні події     15.01.2020 - 09:32
У Львівській області рейсовий автобус насмерть збив пішохода
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пішохід від отриманих травм загинув на місці події

У Львівській області зранку 15 січня рейсовий автобус сполученням Львів-Журавники насмерть збив пішохода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що дорожньо транспортна пригода(ДТП) сталася близько 05:50.

Водій рейсового автобуса здійснив наїзд на пішохода, мешканця села Тарасівка Пустомитівського району 1987 року народження. Пішохід, від отриманих травм, загинув на місці події.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 11 січня у Львівській області в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) загинув пішохід. Близько 18:15 у селі Довге Стрийського району водій автомобіля “Рено-Трафікˮ здійснив наїзд на пішохода.

РБК-Україна писало, що у Борисполі Київської області патрульний автомобіль на смерть збив чоловіка, який переходив дорогу.

Раніше у Кривому Розі на вулиці Каткова водій авто влетіла в натовп людей на пішохідному переході і збила на смерть двох людей.

У Києві сталося масове ДТП на бульварі Дружби Народів У Київській області в ДТП постраждали п'ятеро людей
Новини України ДТПпешеход
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся