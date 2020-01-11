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У Борисполі авто патрульної поліції на смерть збило чоловіка

Новини » Надзвичайні події     11.01.2020 - 22:49
У Борисполі авто патрульної поліції на смерть збило чоловіка
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

ДТП сталося, коли поліцейські їхали на завдання

У Борисполі Київської області патрульний автомобіль на смерть збив чоловіка, який переходив дорогу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Відзначається, що аварія сталася в умовах обмеженої видимості.

"Аварія сталася о 7 ранку в місті Бориспіль, в умовах обмеженої видимості. Під колеса службового авто потрапив чоловік, який переходив дорогу", - зазначено в повідомленні.

Так, після скоєння ДТП поліцейські відразу на місце події викликали швидку допомогу, слідчо-оперативна група повідомила про подію співробітникам Державного бюро розслідувань.

Зазначено, що аварія сталася на неосвітленій ділянці дороги в той час, коли поліцейські їхали на виконання службового завдання.

"На місці події водій-поліцейський відразу був оглянутий на стан сп'яніння", - зазначає прес-служба.

Так, тіло потерпілого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року в Хмельницькій області правоохоронець здійснив наїзд на двох пішоходів, у результаті чого вони загинули. Автомобіль рухався з перевищенням швидкості.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня 2019-го в Запорізькій області п'яний поліцейський збив жінку з інвалідністю.

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