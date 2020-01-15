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У Києві зіткнулися два автомобіля, є загиблий

Новини » Надзвичайні події     15.01.2020 - 10:19
У Києві зіткнулися два автомобіля, є загиблий
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух на Братиславській ускладнений

У Києві на вулиці Братиславській (Воскресенка) зіткнулися два автомобілі, в результаті дорожньо-транспортної пригоди є жертва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ Оперативний.

Дорогу не поділили Ford, Mitsubishi. В результаті ДТП одна людина загинула. На місці працювали рятувальники, медики і патрульна поліція.

На даний момент утворився затор в обидва напрямки.

Раніше у Львівській області вранці 15 січня рейсовий автобус сполученням Львів-Журавники насмерть збив пішохода. Дорожньо транспортна пригода (ДТП) сталася близько 05:50. Водій рейсового автобуса скоїв наїзд на пішохода, жителя села Тарасівка Пустомитівського району 1987 року народження. Пішохід, від отриманих травм загинув на місці події.

РБК-Україна писало, що в Борисполі Київської області патрульний автомобіль на насмерть збив чоловіка, який переходив дорогу.

Нагадаємо, у Київській області на 13 кілометрі дороги Бориспіль-Золотоноша сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якого постраждали п'ять осіб. Сталося зіткнення двох легкових автомобілів Subaru Forester, Mitsubishi Ніко.

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