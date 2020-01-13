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У Київській області в ДТП постраждали п'ятеро людей

Новини » Надзвичайні події     13.01.2020 - 19:33
У Київській області в ДТП постраждали п'ятеро людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Двох людей рятувальникам довелося деблокувати

У Київській області на 13 кілометрі дороги Бориспіль-Золотоноша сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої постраждали п'ятеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що на місце події виїжджали рятувальники 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль.

По прибуттю вони встановили, що сталося зіткнення двох легкових автомобілів Subaru Forester та Mitsubishi Ніко.

"Рятувальниками було проведено за допомогою пневматичного та шанцевого інструменту деблокацію двох травмованих людей та передано їх до карети швидкої допомоги. Загалом, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало 5 людей", - йдеться в повідомленні.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди наразі з’ясовуються.

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області на трасі Київ-Чоп перекинувся мікроавтобус з пасажирами, в результаті ДТП загинула одна з пасажирок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області водій автомобіля Toyota Land Cruiser на слизькій ділянці дороги не впорався з керуванням і з'їхав у ставок. В результаті аварії загинули чотири людини.

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