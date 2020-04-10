У Києві не будуть вводити комендантську годину в рамках карантину через коронавірус. Про це Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, введення комендантської години не входить в компетенцію місцевої влади.

"Для контролю за дотриманням обмежень у ці вихідні правоохоронці нестимуть посилену службу у столиці. Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання в парках і скверах, в громадських місцях Києва", - зазначив він.

Крім того, Кличко повідомив, що в Києві на сьогодні правоохоронці склали вже 705 адмінпротоколів стосовно порушників, а також стягнуто до бюджету понад 130 тисяч гривень.

Нагадаємо, на вихідних у Закарпатській області максимально посилили карантин - з 13:00 11 квітня до 06:00 13 квітня населенню заборонили виходити на вулицю. Крім того, такі обмеження ввели влади Волинської області.

У той же час у Чернівецькій області також вводитися заборона виходити на вулицю, але також закриваються всі магазини, в тому числі продуктові.