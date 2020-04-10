В Киеве не будут вводить комендантский час в рамках карантина из-за коронавируса. Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, введение комендантского часа не входит в компетенцию местных властей.

"Для контроля за соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева", - отметил он.

Кроме того, Кличко сообщил, что в Киеве на сегодня правоохранители составили уже 705 админпротоколов в отношении нарушителей, а также взыскали в бюджет более 130 тысяч гривен.

Напомним, на выходных в Закарпатской области максимально ужесточили карантин - с 13:00 11 апреля до 06:00 13 апреля населению запретили выходить на улицу. Кроме того, такие же ограничения ввели власти Волынской области.

В то же время в Черновицкой области также вводиться запрет выходить на улицу, но также закрываются все магазины, в том числе продуктовые.