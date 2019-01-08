У Києві судитимуть бухгалтера поліції, яка віддала невідомим 2,2 млн гривень

Ілюстративне фото (gp.gov.ua)

Бухгалтер віддала невідомим кошти, які були визнані речовими доказами

Київська місцева прокуратура №9 скерувала до суду обвинувальний акт стосовно екс-головного бухгалтера одного з районних управлінь поліції міста Києва, з вини якої невідомі особи заволоділи понад 2 млн. 230 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прокуратури міста Києва.

Як зазначається, у 2015 році невстановлені особи з метою заволодіння грошовими коштами, що були визнані речовими доказами та знаходилися на відповідальному зберіганні у фінансовому секторі райуправління поліції, подали до канцелярії підроблене рішення суду щодо повернення вилучених коштів.



У подальшому за погодження головного бухгалтера, яка розглядала подані документи, грошові кошти, а саме 57 500 доларів США, 37010 рублів РФ, 3306 гривень та 28 500 євро, що станом на час скоєння злочину складали понад 2 млн 230 тис. грн., були видані особі з підробленим паспортом.



На сьогодні обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера за ч. 2 ст 367 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.



Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Київською місцевою прокуратурою № 3 направлено до суду обвинувальний акт відносно колишнього першого заступника голови Деснянської райдержадміністрації, якого звинувачують у розтраті понад 1 млн гривень бюджетних коштів.

Нагадаємо, САП скерувала до суду обвинувальний акт за фактами одержання неправомірної вигоди прокурором у розмірі 15 тис. доларів до Солом’янського районного суду міста Києва.