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У Києві судитимуть бухгалтера поліції, яка віддала невідомим 2,2 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    08.01.2019 - 14:53
У Києві судитимуть бухгалтера поліції, яка віддала невідомим 2,2 млн гривень
Ілюстративне фото (gp.gov.ua)

Бухгалтер віддала невідомим кошти, які були визнані речовими доказами

Київська місцева прокуратура №9 скерувала до суду обвинувальний акт стосовно екс-головного бухгалтера одного з районних управлінь поліції міста Києва, з вини якої невідомі особи заволоділи понад 2 млн. 230 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прокуратури міста Києва.

Як зазначається, у 2015 році невстановлені особи з метою заволодіння грошовими коштами, що були визнані речовими доказами та знаходилися на відповідальному зберіганні у фінансовому секторі райуправління поліції, подали до канцелярії підроблене рішення суду щодо повернення вилучених коштів. 

У подальшому за погодження головного бухгалтера, яка розглядала подані документи, грошові кошти, а саме 57 500 доларів США, 37010 рублів РФ, 3306 гривень та 28 500 євро, що станом на час скоєння злочину складали понад 2 млн 230 тис. грн., були видані особі з підробленим паспортом.

На сьогодні обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера за ч. 2 ст 367 КК України скеровано до суду для розгляду по суті. 

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Київською місцевою прокуратурою № 3 направлено до суду обвинувальний акт відносно колишнього першого заступника голови Деснянської райдержадміністрації, якого звинувачують у розтраті понад 1 млн гривень бюджетних коштів.

Нагадаємо, САП скерувала до суду обвинувальний акт за фактами одержання неправомірної вигоди прокурором у розмірі 15 тис. доларів до Солом’янського районного суду міста Києва. 

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