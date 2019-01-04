САП скерувала до суду справу за фактом підкупу прокурора ГПУ

Ілюстративне фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

Справу розглядатиме Солом'янський райсуд Києва

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували обвинувальний акт за фактами одержання неправомірної вигоди прокурором у розмірі 15 тис. доларів до Солом’янського районного суду міста Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у Facebook.

Як зазначається, детективи НАБУ завершили досудове розслідування стосовно дій прокурора Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ, викритого на хабарництві.

"4 січня 2019 року прокурори Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували обвинувальний акт до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 30 вересня 2018 року затримали чоловіка в момент надання 15 тис. доларів хабара прокурору Генпрокуратури України.

Пізніше з'ясувалося, що прокурор вимагав 20 тис. доларів за укладення угоди про визнання винуватості з двома особами, підозрюваними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307.