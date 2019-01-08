В Киеве будут судить бухгалтера полиции, которая отдала неизвестным 2,2 млн гривен

Иллюстративное фото (gp.gov.ua)

Бухгалтер отдала неизвестным средства, которые были признаны вещественными доказательствами

Киевская местная прокуратура №9 направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главного бухгалтера одного из районных управлений полиции города Киева, по вине которого неизвестные лица завладели более 2 млн. 230 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру города Киева.

Как отмечается, в 2015 году неустановленные лица с целью завладения денежными средствами, которые были признаны вещественными доказательствами и находились на ответственном хранении в финансовом секторе райуправления полиции, подали в канцелярию поддельное решение суда о возврате изъятых средств.



В дальнейшем, по согласию главного бухгалтера, которая рассматривала представленные документы, денежные средства, а именно 57 500 долларов, 37010 рублей РФ, 3306 гривен и 28 500 евро, что состоянием на время совершения преступления составляли более 2 млн 230 тыс. грн., были выданы лицу с поддельным паспортом.



На сегодня обвинительный акт в отношении главного бухгалтера по ч. 2 ст 367 УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.



Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевской местной прокуратурой № 3 направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя председателя Деснянской райгосадминистрации, которого обвиняют в растрате свыше 1 млн гривен бюджетных средств.

Напомним, САП направила в суд обвинительный акт по фактам получения неправомерной выгоды прокурором в размере 15 тыс. долларов до Соломенского районного суда города Киева.