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У Києві екс-посадовця РДА судитимуть за розтрату 1 млн гривень

Новини » Суспільство    26.12.2018 - 12:34
У Києві екс-посадовця РДА судитимуть за розтрату 1 млн гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершене

Київською місцевою прокуратурою № 3 направлено до суду обвинувальний акт відносно колишнього першого заступника голови Деснянської райдержадміністрації, якого звинувачують у розтраті понад 1 млн гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури міста Києва у Facebook

Як зазначається, слідством встановлено, що у 2016 році вказаний посадовець, виконуючи обов’язки голови Деснянської РДА, прийняв рішення про виділення бюджетних коштів на капітальний ремонт об’єктів теплопостачання. 

Однак, як з’ясувалося вказані об’єкти не перебували у віданні райдержадміністрації, а були передані у володіння та користування ПАТ "АК "Київводоканал", відтак мали ремонтуватись за рахунок вказаного акціонерного товариства.

Повідомляється, що збитки, спричинені державі діями посадовця, підтверджено висновками судово-економічної експертизи.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженню завершено. Обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України направлено до Деснянського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

У Києві екс-посадовця РДА судитимуть за розтрату 1 млн гривень
Нагадаємо, прокуратура Києва завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо злочинної групи з числа діючих співробітників кримінальної поліції на станції "Київ-Пасажирський", під прикриттям яких крадії вчиняли злочини на території Київського залізничного вокзалу. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що екс-директора українського банку підозрюють у розкраданні 8 млн гривень.

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