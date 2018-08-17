У Києві будуть судити банду, яка викрала у киян 14 млн гривень

Озброєна банда вчинила 3 розбійних напади на киян

Прокуратура міста Києва завершила розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою п’ятьох осіб, які у складі озброєної банди упродовж 2017 року вчинили три розбійних напади на киян і обікрали їх на 14 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook.

Як зазначають у прокуратурі, 11 липня 2017 року ці особи на перехресті вулиць Набережно-Корчуватська та проспекту Науки в у Києві вчинили озброєний напад на киянина, в результаті якого заволоділи його коштами в сумі понад 8 млн гривень.

Також 13 жовтня 2017 року на вулиці Дмитра Луценка підозрювані зі зброєю напали на підприємця, який хотів обміняти валюту, та вирвали у нього сумку з 15о тис. доларів.

У прес-службі додають, що 14 листопада 2017 року біля входу до автосалону по вулиці Степана Бандери зловмисники підстерегли чоловіка та жінку, які збиралися придбати автомобіль та відібрали в них сумку з 3,5 млн гривень.

Фото: вилучена зброя і гроші

"Безпосередньо після вчинення останнього злочину, 14 листопада 2017 року, зловмисників вдалося затримати "по гарячих слідах" на території Деснянського району столиці", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські у затриманих вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси, велику кількість державних номерних знаків, знаряддя для разбиття скла, рукавиці, балаклави, биту, велику кількість мобільних телефонів та сім-карт.

"За результатами досудового розслідування обвинувальний акт у вказаному кримінальному проваджені скеровано до Оболонського районного суду міста Києва для розгляду по суті. За клопотанням столичної прокуратури 13 серпня 2018 обвинуваченим продовжено строк тримання під вартою ще на 60 днів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві затримали трьох грабіжників, які відібрали у киянина рюкзак із валютою на суму понад 840 тис. гривень.

Також 19 липня невідомі у масках пограбували співробітника одного із банків. У чоловіка відібрали сумку з грошима на суму 2 млн гривень.