У Києві пограбували співробітника банку

Нападники відібрали у співробітника банку 2 млн гривень

У Києві невідомі напали на співробітника одного з банків столиці та відібрали у нього велику суму грошей. Інцидент стався у четвер, 19 липня, повідомили РБК-Україна у Національній поліції.

Група невідомих осіб у масках напала на співробітника банку. При постраждалому були гроші, що є власністю банку.

Нападників наразі розшукують.

"Вчора ввечері був такий випадок. Злочин наразі не розкритий. Слідчі дії тривають", - сказали в Нацполіції.

Як повідомляє УНН з посиланням на джерело у поліції, у співробітника банку відібрали 2 млн гривень. Розбійний напад стався по вулиці Бастіонній. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 187 ККУ - розбій.

Нагадаємо, 14 липня 2017 року у Києві затримали чоловіка, який підозрюється у розбійних нападах на кредитні установи біля станції метро "Почайна" та інших районах столиці.

А 2 липня у Києві двоє невідомих в масках забігли в приміщення адміністрації, зробили кілька пострілів, забрали гроші і зникли на автомобілі. В результаті події одна жінка отримала поранення ніг.