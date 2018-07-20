Затримали грабіжників, які відібрали у киянина рюкзак із 840 тис. гривень

Зловмисникам оголошено про підозру та взято під варту

У Києві затримано трьох грабіжників, які відібрали у киянина рюкзак із валютою на суму понад 840 тис. гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook.

Крім того, зловмисникам, які пограбували громадянина, оголошено про підозру.

Зазначається, що грабіжники заздалегідь спланували напад на киянина та розподілили ролі у злочині.

"28 січня 2018 року, згідно плану, злочинці приїхали до житлового будинку на вул. Коновальця, де і стали очікувати свою жертву. Як тільки чоловік вийшов із будівлі, один із зловмисників вдарив його в ногу, а інший вирвав з рук рюкзак з грошима", - повідомили у прокуратурі.

В рюкзаку були 688 тис. 250 гривень, 3 тис. 410 доларів США, 1 тис. 420 євро та 80 фунтів стерлінгів.

Після того, як рюкзак опинився у руках зловмисників, вони втекли до автомобіля, де на них чекав їх спільник, та втекли.

"У ході досудового слідства було встановлено трьох осіб, причетних до вчинення цього злочину. Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 186 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - зазначили у прокуратур.

Також додали, що санкцією даної статті передбачено покарання до 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у четвер, 19 липня, невідомі у масках пограбували співробітника одного із банків. У чоловіка відібрали сумку з грошима на суму 2 млн гривень.