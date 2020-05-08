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У Києві 9 травня перекриють вулиці та заборонять паркування: карта

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 13:50
У Києві 9 травня перекриють вулиці та заборонять паркування: карта
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

9 травня у столиці заплановано проведення акції у парку Вічної слави

У зв’язку із запланованими заходами 8 та 9 травня на деяких вулицях Києва буде перекритий рух транспорту та обмежена можливість паркування. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Зазначається, що заборона паркування почне діяти відсьогодні з 17:00, а обмеження руху розпочнеться 9 травня з 00:00 до закінчення заходів.

Зокрема, обмеження будуть введені на:

  • площі Арсенальній;
  • вул. Івана Мазепи (від площі Арсенальної до площі Слави);
  • вул. Лаврській (від площі Слави до вул. Цитадельної);
  • алеї Героїв Крут (від Дніпровського узвозу до площі Слави);
  • вул. Омеляновича-Павленка (від вул. Левандовської до вул. Лаврської).У Києві 9 травня перекриють вулиці та заборонять паркування: карта

У патрульній поліції закликали водіїв обирати інші маршрути, аби уникнути незручностей 8 та 9 травня.

9 травня у столиці заплановано проведення акції у парку Вічної слави. Зважаючи на карантинні обмеження, у столиці працюватиме ситуаційний центр Нацполіції. За словами головного поліцейського Києва Андрія Крищенка, 8 та 9 травня правоохоронці посилять контроль за карантином у столиці.

Також у поліції нагадали про заборону використання символіки тоталітарних режимів, зокрема, георгіївської стрічки. Порушникам загрожує штраф до 5 100 грн або адміністративний арешт строком до 15 діб.

Як повідомляло РБК-Україна, офіційних масових заходів до 75-річчя з дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Києві в цьому році не планується.

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