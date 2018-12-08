У Києві з 9 грудня міська електричка курсуватиме за новим розкладом

Фото: міська електричка (facebook comJSCUkrzaliznytsia)

У КМДА зазначили, що зміни у розклад вносяться з метою покращення якості послуг

У Києві з 9 грудня 2018 року міська електричка курсуватиме за новим розкладом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"Із метою покращення якості послуг та підвищення комфорту поїздок із 9 грудня змінюється розклад руху міських електропоїздів", - йдеться у повідомленні.

Фото: розклад руху (kpt.kiev.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 8 грудня 2018 року, до 15:00 буде перекрито рух тунелем на вулиці Олени Теліги в напрямку метро "Почайна" у зв'язку з проведенням електромонтажних робіт.

Як писало РБК-Україна, вчора, 7 грудня, "Укрзалізниця" відкрила продаж на 5 додаткових поїздів, призначених на новорічно-різдвяний період. Наразі вже можна придбати квитки до Миколаєва, Харкова, Бахмача, Запоріжжя. Загалом УЗ планує призначити 30 додаткових поїздів, більшість із них у західному напрямку - до Ужгорода, Львова, Чернівців та Івано-Франківська.

Крім того, сьогодні "Укрзалізниця" запускає новий безпересадковий вагон з Києва у польський Вроцлав.