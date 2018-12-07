УЗ открыла продажу на 5 дополнительных поездов, назначенных на новогодние праздники

Всего планируется назначить 30 дополнительных поездов
"Укрзалызниця" открыла продажу на 5 дополнительных поездов, назначенных на новогодне-рождественский период. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Как отмечается, на данный момент на новогодне-рождественский период УЗ уже назначила 5 дополнительных поездов.
В настоящее время открыта продажа на 5 дополнительных поездов:
Как отмечается, всего планируется назначить 30 дополнительных поездов, большинство из них в западном направлении - в Ужгород, Львов, Черновцы и Ивано-Франковск.
Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 8 декабря 2018 года запускает новый беспересадочный вагон из Киева в польский Вроцлав.
Кроме того, сообщалось, что летом 2019 года может начать курсировать поезд из Украины в Польшу сообщением Львов-Люблин.