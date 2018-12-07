УЗ открыла продажу на 5 дополнительных поездов, назначенных на новогодние праздники

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Всего планируется назначить 30 дополнительных поездов

"Укрзалызниця" открыла продажу на 5 дополнительных поездов, назначенных на новогодне-рождественский период. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Как отмечается, на данный момент на новогодне-рождественский период УЗ уже назначила 5 дополнительных поездов.

В настоящее время открыта продажа на 5 дополнительных поездов:

№161/162 Киев-Николаев на 27,29 декабря и 3,5,9 и 13 января, а обратно-26,28 декабря и 2,4,8,12 января;

№205 Покровск-Харьков совершит рейсы туда и обратно 28,29,30 декабря и 2,4,5 января;

№670 Кременчуг-Бахмач будет курсировать туда и обратно 8 января;

№797/798 Харьков-Запорожье будет курсировать туда и обратно 25 декабря, 1,8 января;

№736 Киев-Запорожье осуществит рейсы туда и обратно 22,25,29 декабря и 1,5 января.

Как отмечается, всего планируется назначить 30 дополнительных поездов, большинство из них в западном направлении - в Ужгород, Львов, Черновцы и Ивано-Франковск.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 8 декабря 2018 года запускает новый беспересадочный вагон из Киева в польский Вроцлав.

Кроме того, сообщалось, что летом 2019 года может начать курсировать поезд из Украины в Польшу сообщением Львов-Люблин.