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В Киеве с 9 декабря городская электричка будет курсировать по новому расписанию

Новости » Инфраструктура    08.12.2018 - 11:38
В Киеве с 9 декабря городская электричка будет курсировать по новому расписанию
Фото: городская электричка (facebook comJSCUkrzaliznytsia)

В КГГА отметили, что изменения в расписание вносятся с целью улучшения качества услуг

В Киеве с 9 декабря 2018 года городская электричка будет курсировать по новому расписанию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"С целью улучшения качества услуг и повышения комфорта поездок с 9 декабря меняется расписание движения городских электропоездов", - говорится в сообщении.

 

Фото: расписание движения (kpt.kiev.ua)

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 8 декабря 2018 года, до 15:00 будет перекрыто движение по тоннелю на улице Елены Телиги в направлении метро "Почайна" в связи с проведением электромонтажных работ.

Как писало РБК-Украина, вчера, 7 декабря, "Укрзализныця" открыла продажу на 5 дополнительных поездов, назначенных на новогодне-рождественский период. Сейчас уже можно приобрести билеты в Николаев, Харьков, Бахмач, Запорожье. В общем УЗ планирует назначить 30 дополнительных поездов, большинство из них в западном направлении - в Ужгород, Львов, Черновцы и Ивано-Франковск.

Кроме того, сегодня "Укрзализныця" запускает новый беспересадочный вагон из Киева в польский Вроцлав.

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