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У Києві сьогодні перекриють рух тунелем у напрямку метро "Почайна"

Новини » Транспорт    08.12.2018 - 08:48
У Києві сьогодні перекриють рух тунелем у напрямку метро "Почайна"
Фото: тунель на вул. О. Теліги (google.com.ua/maps)

Рух буде перекрито з 8:30 до 15:00

У Києві сьогодні, 8 грудня, буде перекрито рух тунелем на вулиці Олени Теліги в напрямку метро "Почайна". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську держадміністрацію.

Як повідомляється, рух тунелем буде закрито з 8:30 до 15:00 у зв'язку з проведенням електромонтажних робіт.

"У суботу, 8 грудня, з 8:30 до 15:00 в зв'язку з проведенням електромонтажних робіт в тунелі на вул. Олени Теліги буде закрито рух тунелем у напрямку станції метро "Почайна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві у суботу, 8 грудня, перекриють рух тунелем на вулиці Олени Теліги в напрямку станції метро "Почайна".

Раніше РБК-Україна писало, що в центрі Києва з 24 листопада обмежено рух транспорту у зв'язку з підготовкою та святкуванням новорічних свят. Рух транспорту обмежать вздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі з 24 листопада 2018 року до 24 січня 2019 року.

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