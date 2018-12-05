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УЗ анонсувала запуск нового безпересадкового вагону у польський Вроцлав

Новини » Інфраструктура    05.12.2018 - 19:00
УЗ анонсувала запуск нового безпересадкового вагону у польський Вроцлав
Фото: Центральний вокзал Києва (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Безпересадковий вагон Київ-Вроцлав курсуватиме з 8 грудня

"Укрзалізниця" з 8 грудня 2018 року запускає новий безпересадковий вагон з Києва у польський Вроцлав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби УЗ.

Як зазначається, безпересадковий вагон Київ-Вроцлав курсуватиме у складі поїздів № 749/51-52/750 і почне відправлятися з Києва з 8 грудня щоденно о 14:07 та прибуватиме до Вроцлава наступного дня об 11:25. У зворотному напрямку вагон відправлятиметься о 16:30 та прибуватиме до Києва наступного дня о 17:14. За графіком руху передбачені зупинки у Львів, Перемишль, Краків та Люблинець.

"Крім того, у новому графіку руху пасажирські поїзди курсуватимуть до низки важливих туристичних та бізнесових центрів Європи. Зокрема, до Варшави, Відня, Будапешта, Вільнюса, Риги, Бухареста, Кошице, Кракова, Дебрецена, Любліна та інших", - повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Нагадаємо, раінше повідомлялося, що "Укрзалізниця" на цьогорічні новорічні свята збирається призначини щонайменше 30 додаткових поїздів

Також повідомлялося, що квиткові каси вокзалу станції Київ-Пасажирський сьогодні, 5 грудня, будуть працювати до 22:00.

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