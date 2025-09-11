В Киев прибыл президент Финляндии Стубб (видео)

В Киев прибыл президент Финляндии Александр Стубб. В ходе визита он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретили в начале визита в Украину Президента Финляндии Александра Стубба", - отметил Ермак. По его словам, в центре разговоров Владимира Зеленского с лидером Финляндии сегодня - проекты по безопасности, евроинтеграция, инвестиции в инфраструктуру и гарантии безопасности для нашего государства. "Также будем говорить об усилении давления на РФ, санкциях и важности устойчивого мира. Мы благодарны за последовательную и твердую поддержку Финляндии и лично Александра Стубба. Украина вместе с партнерами делает все, чтобы приблизить устойчивый мир и гарантировать безопасность в Европе", - добавил Ермак.