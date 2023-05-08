В Нюрнберге приняли декларацию по военным преступлениям РФ против Украины: реакция МИД

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение академии в Twitter .

Нюрнбергская декларация призывает создать трибунал для судебного преследования за преступления в Украине. В частности, в документе предлагается расширить полномочия Международного уголовного суда и создать трибунал для судебного преследования за преступления, совершенные в Украине.

"Призывает международное сообщество поддержать создание трибунала для преследования преступлений агрессии, как они определены в международном праве, совершенных на территории Украины", - говорится в документе.

The Nuremberg Academy has published the



“Nuremberg Declaration on the Crime of Aggression”



calling for a tribunal to prosecute crimes of aggression in #Ukraine and for extending the competences of the #ICC regarding the #CrimeOfAggression.

Read it: https://t.co/4w03k2xA4d pic.twitter.com/G3W5LXPsfj — Nuremberg Academy (@NurembergAcadem) May 8, 2023

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал принятие Нюрнбергской декларации.

"Я приветствую Нюрнбергскую декларацию, которая устанавливает прямую связь между Нюрнбергским трибуналом и Специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины", - написал он в Twitter.

Он подчеркнул, что идет работа над созданием Специального трибунала над россиянами.

"Российское руководство, как и нацистское руководство в 1945 году, должно быть привлечено к ответственности за преступление агрессии", - подчеркнул Кулеба.

Нюрнбергский процесс – международный судебный процесс, который проводился альянтами против представителей Третьего Рейха за подготовку и совершение вторжений в другие страны и другие преступления во время Второй мировой войны. С 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года Международный военный трибунал судил 21 важнейшего из живых руководителей нацистской Германии в политической, военной и экономической сферах.