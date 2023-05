В Нюрнберге приняли декларацию по военным преступлениям РФ против Украины: реакция МИД

Нюрнбергская декларация призывает создать трибунал для судебного преследования за преступления в Украине. В частности, в документе предлагается расширить полномочия Международного уголовного суда и создать трибунал для судебного преследования за преступления, совершенные в Украине.

"Призывает международное сообщество поддержать создание трибунала для преследования преступлений агрессии, как они определены в международном праве, совершенных на территории Украины", - говорится в документе.

The Nuremberg Academy has published the



“Nuremberg Declaration on the Crime of Aggression”



calling for a tribunal to prosecute crimes of aggression in #Ukraine and for extending the competences of the #ICC regarding the #CrimeOfAggression.

