ua ru
Пн, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Нюрнберге приняли декларацию по военным преступлениям РФ против Украины: реакция МИД

Новина українською →
Понедельник 08 мая 2023 22:38
В Нюрнберге приняли декларацию по военным преступлениям РФ против Украины: реакция МИД Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Международная академия Нюрнбергских принципов приняла декларацию по военным преступлениям России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение академии в Twitter.

Нюрнбергская декларация призывает создать трибунал для судебного преследования за преступления в Украине. В частности, в документе предлагается расширить полномочия Международного уголовного суда и создать трибунал для судебного преследования за преступления, совершенные в Украине.

"Призывает международное сообщество поддержать создание трибунала для преследования преступлений агрессии, как они определены в международном праве, совершенных на территории Украины", - говорится в документе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал принятие Нюрнбергской декларации.

"Я приветствую Нюрнбергскую декларацию, которая устанавливает прямую связь между Нюрнбергским трибуналом и Специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины", - написал он в Twitter.

Он подчеркнул, что идет работа над созданием Специального трибунала над россиянами.

"Российское руководство, как и нацистское руководство в 1945 году, должно быть привлечено к ответственности за преступление агрессии", - подчеркнул Кулеба.

Нюрнбергский процесс – международный судебный процесс, который проводился альянтами против представителей Третьего Рейха за подготовку и совершение вторжений в другие страны и другие преступления во время Второй мировой войны. С 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года Международный военный трибунал судил 21 важнейшего из живых руководителей нацистской Германии в политической, военной и экономической сферах.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и ее партнеры должны приложить все усилия для того, чтобы Россия и ее граждане понесли максимальную ответственность за свои преступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Дмитрий Кулеба
NEWS
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне