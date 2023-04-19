Сколько военных преступлений РФ зарегистрировали в Украине: ответ генпрокурора

Офис генпрокурора зарегистрировал десятки тысяч потенциальных военных преступлений, которые могли совершить россияне в Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Генпрокурор во время выступления в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявил, что его ведомство зафиксировало 80 тысяч случаев потенциальных военных преступлений. И по состоянию на сегодняшний день уже осужден 31 вражеский солдат.

Он также добавил, что были идентифицированы 310 подозреваемых в военных преступлениях и завершены дела против 152 потенциальных преступников.

"Некоторые дела ведутся заочно, потому что мы установили личности преступников, у нас есть полный набор доказательств, но мы не можем ждать, что когда-нибудь мы их поймаем, но процедура заочного рассмотрения дел немного дольше из-за процедурных ограничений", - отметил Костин.

Генпрокурор призвал международное сообщество помочь Украине разведывательной информацией, поскольку Офис генпрокурора идентифицировал еще тысячи предполагаемых военных преступников, но для суда нет необходимого набора доказательств.