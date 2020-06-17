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"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Дня Конституції

Новини » Транспорт     17.06.2020 - 10:16
"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Дня Конституції
Фото: поїзд на вокзалі (РБК-Україна)

Додаткові рейси також заплановано на найближчі вихідні

На найближчі вихідні компанія "Укрзалізниця" запланувала 5 додаткових регіональних рейсів. Також ці рейси будуть здійснюватися напередодні та після Дня Конституції.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

За даними компанії, у період з 19 по 21 червня, а також з 26 по 29 червня додатково будуть курсувати регіональні поїзди:

  • №864/866 сполученням Неданчичі, Чернігів - Київ-Волинський;
  • №884/883 Фастів - Зернове - Київ-Волинський;
  • №888/887 Київ-Волинський - Ворожба - Фастів;
  • №896/895 Київ-Волинський - Конотоп, Шостка - Київ-Волинський;
  • №880/882 Київ-Волинський - Славутич - Фастів.

Зазначається, що на ці поїзди будуть продаватися лише половина місць. У разі попиту, компанія планує призначати нові поїзди у дозволених напрямках.

Залізничне сполучення в Україні почали відновлювати з 1 червня. Спочатку УЗ запустила понад 20 рейсів, але поступово збільшує їх кількість.

Нагадаємо, раніше УЗ відновила курсування ще чотирьох поїздів далекого прямування, які вийдуть на свої маршрути вже з 19 червня.

Крім того, УЗ відновила рух поїздів у Вінницькій області, зокрема, щоденно курсуватиме поїзд Суми - Вінниця.

Додамо, з 12 червня з Києва почав курсування поїзд у напрямку Шостки.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Укрзалізницяпоезд
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