УЗ відновила рух ще чотирьох поїздів

Також "Укзалізниця" збільшує частоту курсування трьох поїздів
"Укрзалізниця" відновила курсування ще чотирьох поїздів далекого прямування. Також збільшується періодичність руху ще трьох потягів.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Так, відкрила продаж квитків на поїзди за маршрутом Запоріжжя - Ужгород, Харків - Івано-Франківськ, Харків - Ужгород та Київ - Херсон. Вони починають курсувати з 19 червня через день.
Зокрема:
Крім того, в УЗ збільшили періодичність курсування поїздів на західну Україну і до Чорного моря.
Так, курсуватимуть щодня з 18 червня поїзд №106 / 105 Одеса - Київ, з 20 червня потяг №102 / 101 Київ - Херсон і з 1 липня №12 / 11 Київ - Новоолексіївка.
Нагадаємо, 15 червня відновилася робота експреса до аеропорту "Бориспіль".
Крім того, "Укрзалізниця" відновила рух 14 приміських поїздів.
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Автор: РБК-Україна