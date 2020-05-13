Київ просить дозволити роботу метро з 25 травня

Міський голова Києва Віталій Кличко просить уряд дозволити роботу столичного метро з 25 травня, яке закрито на період карантину в Україні. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в умовах, коли все більше людей повертаються на роботу в рамках ослаблення карантину, на Київ чекає транспортний колапс.

"Я звертаюся до уряду, після 22 травня, а точніше з 25 травня дозволити відновити роботу метро в столиці. Звичайно, ми будемо дивитися на ситуацію з поширенням вірусу і сподіваємося, що вона не погіршиться. Ми не хотіли закривати метро і тримали його роботу до останнього, поки уряд не прийняв рішення ", - зазначив Кличко.

Він також назвав ідею спеціальних перепусток для проїзду в метро "абсолютно утопічною".

"Ми створимо страшні натовпи і зіткнемося з ще гіршою ситуацією. Тому метро має відкритися для роботи в звичайному режимі. Це дозволить перерозподілити потік пасажирів і нормалізувати роботу всього громадського транспорту столиці. Але, я хочу звернутися і до киян: це не означає, що всі повинні кататися, як зазвичай", - додав мер.

Нагадаємо, столична влада планує вже після 22 травня відновити роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі. В першу чергу, будуть відновлюватися маршрути електротранспорту - трамваїв і тролейбусів.

Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що роботу метрополітенів відновлять на третьому етапі виходу з карантина при стійкому скороченні захворюваності на COVID-19.