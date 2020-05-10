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Коли в Україні запрацює метро: в МОЗ озвучили прогноз

Новини » Коронавірус     10.05.2020 - 18:06
Коли в Україні запрацює метро: в МОЗ озвучили прогноз
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

МОЗ планує відкрити метро на 4 етапі виходу з карантину

Метро в Україні буде відкриватись, коли епідемія коронавірусу остаточно піде на спад. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я та головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Ляшка, відкриття українських метрополітенів планується на четвертому етапі послаблення карантину в Україні.

"Метро ми передбачали відкрити на четвертому етапі, коли протягом 10 днів поспіль кількість нових не пов'язаних між собою випадків захворювання буде менше ніж 5 на область. Оскільки ми говоримо про метро, то це місто Київ, Харків та Дніпро", - заявив Ляшко.

Головний санлікар зазначив, що ухвалення рішення про відкриття метро буде цілком залежати від епідемічної ситуації в країні.

"Якщо говорити про 5 не пов'язаних випадків, то зрозуміло, що в такому випадку епідемія остаточно йде на спад. Подивимось, як вийде, чи зможемо ми так довго не відкривати метро з економічної точки зору. Знову ж таки, це буде питанням дискусії та відслідковування кількості випадків, готовності системи охорони здоров’я їх приймати", - додав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що метро в Україні точно не відкриють до 22 травня. Глава уряду наголошував, що ранній запуск громадського транспорту загрожує поширенням коронавірусу.

Крім того, головний санлікар Ляшко прогнозував, що масковий режим в Україні може завершитися до кінця цього літа, якщо буде спостерігатися зниження нових випадків інфікування коронавірусом. Уряд планує переглянути карантин 22 травня.

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниметрокарантинВиктор ЛяшкоКоронавірус
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