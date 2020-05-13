Киев просит разрешить работу метро с 25 мая

Городской голова Киева Виталий Кличко просит правительство разрешить работу столичного метро с 25 мая, которое закрыто на период карантина в Украине. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в условиях, когда все больше людей возвращаются на работу в рамках ослабления карантина, Киев ждет транспортный коллапс.

"Я обращаюсь к правительству, после 22 мая, а точнее с 25 мая разрешить возобновить работу метро в столице. Конечно, мы будем смотреть на ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится. Мы не хотели закрывать метро и держали его работу до последнего, пока правительство не приняло решение", - отметил Кличко.

Он также назвал идею специальных пропусков для проезда в метро "абсолютно утопической".

"Мы создадим страшные толпы и столкнемся с еще худшей ситуацией. Поэтому метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы. Но, я хочу обратиться и к киевлянам: это не значит, что все должны кататься, как обычно,", - добавил мэр.

Напомним, столичные власти планируют уже после 22 мая восстановить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. В первую очередь, будут восстанавливаться маршруты электротранспорта - трамваев и троллейбусов.

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что работу метрополитенов возобновят на третьем этапе выхода из карантина при устойчивом сокращении заболеваемости COVID-19.