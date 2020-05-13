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У Києві планують відновити роботу транспорту у звичайному режимі після 22 травня

Новини » Суспільство     13.05.2020 - 12:09
У Києві планують відновити роботу транспорту у звичайному режимі після 22 травня
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Кличко зазначив, що для повного відновлення потрібний час

Київська влада планує після 22 травня відновити роботу транспорту у звичайному режимі в рамках послаблення карантину. Про це заявив мер міста Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Київська влада буде повертатись до повного відновлення роботи громадського транспорту поступово.

"Треба розуміти, що громадський транспорт можна зупинити за один день, але щоб відновити потрібний деякий час. Тобто це робиться поступово. Тому, щоб перейти на звичайний режим роботи, ми будемо постійно нарощувати кількість рухомого складу на маршрутах міста", - заявив він.

У Києві будуть відновляти мережу маршрутів громадського транспорту, в першу чергу електротранспорту, трамваїв, тролейбусів.

"Вчора на вулиці міста вже вийшли 30 додаткових одиниць транспорту. Йдеться про маршрути громадського транспорту, за якими сьогодні перевозять пасажирів", - заявив він.

Раніше повідомлялось, що у рамках карантину транспорт у Києві буде перевозити по спецквиткам до 22 травня.

Також нагадаємо, що вчора в Києві почався перший етап ослаблення карантинних обмежень.

Теги Новини України Київтранспорт
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