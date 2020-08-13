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Київ потрапив у "жовту зону" карантину

Київ, Четвер 13 серпня 2020 19:15
Київ потрапив у "жовту зону" карантину
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві був перевищений показник захворюваності COVID-19

Місто Київ потрапив до жовтої зони карантину. Таке рішення напередодні ухвалила Комісія ТЕБ та НС.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, в столиці був перевищений показник захворюваності виявлених хворих 40 на 100 тисяч населення за 14 днів.

"Якщо ми говоримо про місто Київ, який належать до жовтого рівня епідемічної небезпеки за показниками захворюваності коронавірусом", - повідомив Степанов.

Відзначимо, що Київ офіційно потрапить в "жовту зону" в 00:00 17 серпня.

У "жовтій зоні":

  • заборонено знаходиться без маски або респіратора в громадських будівлях та транспорті;
  • не більше однієї особи на 5 кв. метра в разі проведення масових заходів;
  • заповненість кінотеатрів і театрів повинна складати до 50%;
  • дозволено перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях;
  • заборонено відвідування установ соціального захисту, де знаходяться люди похилого віку (крім тих, які надають послуги кризово);

Нагадаємо, перераховані вище обмеження будуть діяти як мінімум 14 днів.

Крім того, до ослаблення карантину не готові Київ і ще 11 областей.

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