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Киев попал в "желтую зону" карантина

Киев, Четверг 13 августа 2020 19:15
Киев попал в "желтую зону" карантина
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве был превышен показатель заболеваемости COVID-19

Город Киев попал в "желтую зону" карантина. Такое решение накануне приняла Комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в столице был превышен показатель заболеваемости выявленных больных 40 на 100 тысяч населения за 14 дней.

"Если мы говорим о городе Киеве, который относится к желтому уровню эпидемической опасности по показателям заболеваемости коронавирусом", - сообщил Степанов.

Отметим, что Киев официально попадет в "желтую зону" в 00:00 17 августа.

В "желтой зоне":

  • запрещено находится без маски или респиратора в общественных зданиях и транспорте;
  • не более одного лица на 5 кв. метра в случае проведения массовых мероприятий;
  • заполненность кинотеатров и театров должна составлять до 50%;
  • разрешена перевозка пассажиров только на сидячих местах;
  • запрещено посещение учреждений социальной защиты, где находятся люди преклонного возраста (кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно);

Напомним, вышеперечисленные ограничения будут действовать как минимум 14 дней.

Кроме того, к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 11 областей.

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