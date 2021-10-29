Київ переходить у "червону" зону, а компанія Facebook змінює назву: новини за 28 жовтня

Київ з 1 листопада переходить до "червоної" зони, у Сумах застрелили місцевого активіста, Цукерберг оголосив про перейменування компанії Facebook. Докладніше про те, що сталося у четвер, 28 жовтня – в матеріалі РБК-Україна.

Київ з 1 листопада переходить у "червону" зону

Держкомісія ТЕБ та НС вирішила перевести Київ у "червону" зону карантину. Локдаун у столиці почне діяти опівночі 1 листопада.

Окрім стандартних для "червоної" зони обмежень, влада Києва вирішила запровадити додаткові обмеження. З 1 листопада, згідно з рішенням КМДА, у столиці буде заборонено відвідувати готелі, заклади соцзахисту, ЦНАПи, управління праці та соцзахисту, управління пенсійного фонду без негативного тесту або сертифікату вакцинації. Діти та підлітки не зможуть відвідувати ТРЦ без батьків, які мають або COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

Росія звинуватила Україну в "наступі" на Донбасі. Говорить про загрозу деградації

Російська сторона звинуватила Україну в наступі на Донбасі, тиражуючи фейк про те, що Збройні сили повернули під свій контроль село Старомар'ївка в Донецькій області. Москва зазначає, що це створює загрози деградації ситуації на Донбасі. Про це заявила на брифінгу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

"В останні дні ми бачимо тривожний, на межі трагічного розвиток подій на південному сході України. Характеризується це серйозним загостренням ситуації в зоні конфлікту. За повідомленнями ЗМІ, 26 серпня Збройні сили України здійснили наступальні дії в так званій "сірій зоні" і спробували захопити село Старомар'ївка", - заявила вона, по всій видимості маючи на увазі 26 жовтня.

ДТП у Харкові: 16-річного підозрюваного відправили до СІЗО

Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід підозрюваному у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна. 16-річного Миколу Харківського відправили до СІЗО.

Тим часом в мережі з'явилося відео за лічені секунди до ДТП. Як і передбачалося раніше, авто гнало по місту на шаленій швидкості - часом розганяючись до 200 кілометрів на годину.

У Сумах біля будинку застрелили місцевого активіста

У Сумах застрелили активіста "Правого сектора" Олександра Іваніна, який критикував місцевих депутатів і перевізників. Чоловіка вбили на очах його дружини біля під'їзду будинку, в якому він проживав.

Кілер, за даними прес-служби "Правого сектора", здійснив понад 10 пострілів. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Більше не Facebook. Цукерберг оголосив про перейменування компанії

Американський мільярдер Марк Цукерберг оголосив про перейменування компанії Facebook. Відтепер компанія буде мати назву Meta.

Назва Meta повинна відображати новий напрямок, в якому планує працювати компанія. Це створення так званого метавсесвіту. Компанія збирається створювати власні продукти віртуальної та доповненої реальності, а також розумні окуляри.

В Україні настає "сезон дощів" і похолодання: названа дата

Погода в Україні вже з перших днів листопада принесе "дощовий сезон", але істотно похолодає трохи пізніше. Поки ж, кінець жовтня порадує теплими і сухими днями.

Що буде з погодою в країні в найближчі два тижні - читайте в матеріалі Styler.