Киев переходит в "красную" зону, а компания Facebook меняет название: новости за 28 октября

Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону, в Сумах застрелили местного активиста, Цукерберг объявил о переименовании компании Facebook. Подробнее о том, что произошло в четверг, 28 октября - в материале РБК-Украина.

Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону

Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила перевести Киев в "красную" зону карантина. Локдаун в столице начнет действовать в полночь 1 ноября.

Помимо стандартных для "красной" зоны ограничений, власти Киева решили ввести дополнительные ограничения. С 1 ноября, согласно решению КГГА, в столице будет запрещено посещать гостиницы, заведения соцзащиты, ЦПАУ, управления труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда без отрицательного теста или сертификата вакцинации. Дети и подростки не смогут посещать ТРЦ без родителей, имеющих либо COVID-сертификат, либо отрицательный ПЦР-тест.

Россия обвинила Украину в "наступлении" на Донбассе. Говорит об угрозе деградации

Российская сторона обвинила Украину в наступлении на Донбассе, тиражируя фейк о том, что Вооруженные силы вернули под свой контроль село Старомарьевка в Донецкой области. Москва отмечает, что это создает угрозы деградации ситуации на Донбассе. Об этом заявила на брифинге сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В последние дни мы видим тревожное, на грани трагического развитие событий на юго-востоке Украины. Характеризуется это серьезным обострением ситуации в зоне конфликта. По сообщениям СМИ, 26 августа Вооруженные силы Украины предприняли наступательные действия в так называемой "серой зоне" и попытались захватить село Старомарьевка", - заявила она, по всей видимости имея ввиду 26 октября. l

ДТП в Харькове: 16-летнего подозреваемого отправили в СИЗО

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения подозреваемому в смертельном ДТП на проспекте Гагарина. 16-летнего Николая Харьковского отправили в СИЗО.

Тем временем в сети появилось видео за считанные секунды до ДТП. Как и предполагалось ранее, авто гнало по городу на бешеной скорости - временами разгоняясь до 200 километров в час.

В Сумах возле дома застрелили местного активиста

В Сумах застрелили активиста "Правого сектора" Александра Иванина, критиковавшего местных депутатов и перевозчиков. Мужчину убили на глазах его жены у подъезда дома, в котором он проживал.

По данным пресс-службы "Правого сектора", киллер совершил более 10 выстрелов. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Больше не Facebook. Цукерберг объявил о переименовании компании

Американский миллиардер Марк Цукерберг объявил о переименовании компании Facebook. Отныне компания будет иметь название Meta.

Название Meta должно отражать новое направление, в котором планирует работать компания. Это создание так называемой метавселенной. Компания собирается создавать собственные продукты виртуальной и дополненной реальности, а также умные очки.

В Украине наступает "сезон дождей" и похолодания: названа дата

Погода в Украине уже с первых дней ноября принесет "дождливый сезон", но существенно похолодает немного позже. Пока же, конец октября порадует теплыми и сухими днями.

Что будет с погодой в стране в ближайшие две недели - читайте в материале Styler.