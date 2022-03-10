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ЗСУ здійснили контратаку під Києвом, - Денисенко

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Київ, Четвер 10 березня 2022 08:10
ЗСУ здійснили контратаку під Києвом, - Денисенко Фото: ЗСУ здійснили контратаку під Києвом (t. me.u.now)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України здійснили контратаку під Києвом. Військові підбили п'ять ворожих танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка під час телемарафону.

Вранці на околицях столиці йшли артилерійські бої.

"Ніч була досить складною. Українська армія здійснила контратаку під Києвом. Підбили п'ять танків. З ранку на західних околицях були чутні артилерійські бої", - повідомив Денисенко.

Він зазначив, що ситуація залишається складною, але контрольованою.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили, що завдяки протитанковим ракетним комплексам в бою за Київ ВСУ знищили шість російських танків. Також військові розбили БМП.

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