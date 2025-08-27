ua en ru
Киченок, Костюк, Ястремская: с кем будут играть украинки в парном разряде на US Open-2025

Среда 27 августа 2025 13:53
Киченок, Костюк, Ястремская: с кем будут играть украинки в парном разряде на US Open-2025 Известны соперницы украинок в парном разряде US Open-2025 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Состоялась жеребьевка основной сетки женского парного разряда US Open-2025. И уже известно, с кем сыграют украинские пары в стартовом раунде.

О результате жеребьевки - сообщает РБК-Украина.

Пять украинок на US Open-2025

В парном разряде Открытого чемпионата США Украину представят пять теннисисток: Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская, а также сестры Надежда и Людмила Киченок.

Марта Костюк, единственная из украинок, продолжила борьбу в одиночном разряде, одержав победу в первом круге. Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская прекратили выступления в "одиночке".

Людмила Киченок и Эллен Перес (Австралия)

Людмила Киченок в этом году будет играть в парном турнире с австралийкой Эллен Перес, с которой начала совместные выступления в июне. Этот тандем, получивший шестой номер посева, уже сыграл 15 матчей, дойдя до финала турнира в Бад-Гомбурге и полуфинала в Цинциннати. В первом раунде US Open-2025 они сыграют против легендарной американки Винус Уильямс, которая выигрывала парный турнир в 1999 и 2009 годах, и канадки Лейлы Фернандес.

Надежда Киченок и Алдила Сутжиади (Индонезия)

Надежда Киченок и ее партнерша из Индонезии Алдила Сутжиади сыграют вместе лишь четвертый матч. Сейчас тандем уступал в Майами, Чарльстоне и Монтеррее, однако попытается одержать первую победу на старте US Open. Их соперницами станут лидеры посева, чешка Катержина Синякова и американка Тейлор Таунсенд, которые выступают в паре с мая 2024 года. Этот дуэт победил на Australian Open, турнире WTA в Дубае и дошел до полуфинала Уимблдона в 2025 году.

Даяна Ястремская и Алиша Паркс (США)

Даяна Ястремская в пятый раз в 2025 году образует пару с новой теннисисткой - на этот раз с американкой Алишей Паркс. Перед этим украинка играла с полькой Магдой Линетт, латвийкой Еленой Остапенко, Надеждой Киченок и нидерландкой Бибиане Схофс. Только с Остапенко украинке удалось дойти до второго круга. В первом раунде US Open-2025 соперницами украинско-американского тандема стали австралийки Кимберли Биррелл и Оливия Гадецки, которые вместе дошли до 1/8 финала Australian Open.

Юлия Стародубцева и Оксана Калашникова (Грузия)

Юлия Стародубцева впервые будет играть с грузинкой Оксаной Калашниковой и может одержать дебютную победу в парном разряде на Грэндслеме. В первом матче тандем сыграет против норвежско-японской пары Ульрикке Эйкери и Эри Хозуми, которые в 2025 году уже сыграли вместе 19 матчей и победили в десяти из них.

Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе (Румыния)

Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Русе на старте будут играть против пары испанки Джессики Боусас Манейро и итальянки Элизабетты Коччаретто. Эти теннисистки играли вместе только один матч в Монтеррее, в котором уступили. Костюк и Русе впервые сыграли в паре в мае 2022 года на турнире в Риме, а лучший результат вместе показали на Australian Open-2025, дойдя до четвертьфинала.

Результаты жеребьевки парного разряда US Open-2025 для украинок

  • Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) сыграют против Винус Уильямс (США) / Лейлы Фернандес (Канада).
  • Надежда Киченок (Украина) / Алдила Сутжиади (Индонезия) встретятся с Катержиной Синяковой (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).
  • Даяна Ястремская (Украина) / Алиша Паркс (США) будут противостоять Кимберли Биррелл (Австралия) / Оливии Гадецки (Австралия).
  • Юлия Стародубцева (Украина) / Оксана Калашникова (Грузия) сыграют против Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Эри Хозуми (Япония).
  • Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) сойдутся в матче против Джессики Боусас Манейро (Испания) / Элизабетты Коччаретто (Италия).

Матчи основной сетки парного разряда US Open-2025 начнутся в четверг, 28 августа.

Ранее мы писали, что трансляция US Open в Украине впервые будет доступна с украинской аудиодорожкой.

Также читайте, как изменились позиции украинских теннисистов в рейтинге WTA перед стартом US Open.

